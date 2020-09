Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1218) Motorradfahrer tödlich verunglückt

Treuchtlingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (03.09.2020) ereignete sich in Treuchtlingen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 72-jähriger Motorradfahrer kam hierbei ums Leben.

Gegen 14:45 Uhr befuhr der 72-Jährige mit seinem Motorrad die Hermann-Pröll-Straße von Gundelsheim kommend in Richtung Möhren. Kurz vor dem Ortseingang Möhren kam er aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dann mit seinem Fahrzeug in die Mittelschutzplanke.

Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der Motorradfahrer noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Beamte der Polizeiinspektion Treuchtlingen nahmen den Unfall auf. Die Hermann-Pröll-Straße war im Zuge der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Janine Mendel

