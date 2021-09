Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Westerstede - Verkehrsunfallflucht ++

Oldenburg (ots)

Am Montag, den 27.09.2021, hielt gegen 08:45 Uhr ein Taxifahrer im Wendekreis vor der Ammerlandklinik in Westerstede am rechten Fahrbahnrand an, um einen gehbehinderten Fahrgast aussteigen zu lassen. Während des anschließenden Ausladens des Rollators touchierte beim Vorbeifahren ein weißer Bus das abgestellte Taxi und beschädigte es hinten links. Anschließend entfernte sich der Busfahrer unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise werden beim Polizeikommissariat unter 04488/833-115 (1152673) angenommen.

