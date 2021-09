Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss in Wiefelstede und Rastede+++

Oldenburg (ots)

+Bereits am Freitag ist es gegen 18:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der Wapeldorfer Straße, Wiefelstede gekommen. Im Begegnungsverkehr berührten sich die Aussenspiegel der beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge. Bei den Fahrzeugführern handelt es sich um einen 56jährigen Mann aus Gelsenkirchen und einen 27jährigen Mann aus Apen. Eine unabhängige Zeugin gab an, dass der Apener mit seinem Pkw im Verlauf einer leichten Rechtskurve zu weit nach links gekommen ist, so dass es zum Zusammenstoß kam. Während der Unfallaufnahme wurde leichter Atemalkoholgeruch bei dem Unfallverursacher festgestellt. Ein Alkotest vor Ort ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,5 Promille, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 500,--Euro.+

+Ein weiterer Unfall, bei dem Alkoholbeeinflussung eine Rolle spielte, hat sich am Sonntag kurz nach Mitternacht ereignet. Ein 60jähriger Radfahrer aus Rastede war gg. 00:19 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Oldenburger Straße in Richtung Oldenburg unterwegs. Als er an einer 41jährigen Fußgängerin vorbeifuhr, touchierte er diese. Während die Fußgängerin unverletzt blieb, kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Wiederum wurde bei der Unfallaufnahme Atemalkoholgeruch festgestellt, der Wert des vor Ort durchgeführten Alkotest ergab 1,96 Promille. Auch in diesem Fall wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.+

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell