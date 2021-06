Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Diebstahl

Katalysator eines VW entwendet

Kranenburg-Nütterden (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (1. Juni 2021) haben unbekannte Täter auf der Römerstraße den Katalysator eines VW Golf abgeschraubt und gestohlen. Als der Besitzer am Dienstagmorgen seinen Wagen in Betrieb nehmen wollte, bemerkte er ungewöhnlich laute Geräusche und bemerkte das Fehlen des Kfz-Teils. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

