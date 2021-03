Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Ausgelöste Brandmeldeanlage sorgte für Feuerwehreinsatz

Dinslaken (ots)

Eine ausgelöste Brandmeldeanlage ließ am Sonntagnachmittag die Feuerwehr Dinslaken zu einem Gewerbeobjekt im Gewerbegebiet Hiesfeld ausrücken. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Brandmeldeanlage nach Reinigungsarbeiten in einer Produktionsanlage ausgelöst hatte. Der betroffene Bereich wurde durch die Einsatzkräfte begangen und kontrolliert. Nach circa 30 Minuten konnten alle alarmierten Einheiten wieder den Heimweg antreten. In den frühen Abendstunden musste das Hilfeleistungslöschfahrzeug der hauptamtlichen Wachabteilung zur Unterstützung des Rettungsdienstes zum Rembrandtweg ausrücken. Der Rettungsdienst hatte die Verstärkung angefordert, da sich der Patiententransport zum Rettungswagen als schwierig erwies. Eher ruihg war das Einsatzaufkommen des Rettungsdienstes. In der Schicht von Samstag auf Sonntag wurde dessen Hilfe 14-mal benögt. Bei vier Einsätzen war der Einsatz des Notarztes erforderlich.

