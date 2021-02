Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Container- und Gewerbebrand

Dinslaken (ots)

Heute Vormittag wurde die Einheit Hauptwache der Feuerwehr Dinslaken zu einem Containerbrand gerufen. Auf dem Hof einer Schreinerei stand ein Container für Mischmüll im Vollbrand. Der Container wurde mit 2 Rohren geflutet und abgelöscht. Nachdem die Hauptwache am Nachmittag, in Verbindung mit der Polizei, dem DIN-Service und einer Fachfirma, eine Ölspur beseitigt hatte, wurde die Wehr gegen Abend in das Gewerbegebiet Dinslaken-Süd gerufen. Hier hatte sich, in einem Aluminium verarbeitenden Betrieb, Polierwolle entzündet. Der Brand war bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch die Mitarbeiter gelöscht worden. Ein Trupp kontrollierte den betroffenen Bereich mit Hilfe einer Wärmebildkamera. Es wurden keine Glutnester mehr gefunden und so konnten die eingesetzten Kräfte wieder einrücken. Hier waren die Einheiten Hauptwache, Stadtmitte, Hiesfeld und Oberlohberg beteiligt. Bis zum Abend wurde der Rettungsdienst der Stadt Dinslaken zu 20 Einsätzen gerufen.

