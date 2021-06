Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Fahrer eines schwarzen Jeep gesucht

Geldern (ots)

Am Montag (31. Mai 2021) gegen 21:20 Uhr wollte ein 17-jähriger Radfahrer gemeinsam mit einem Freund auf der Fußgängerfurt an der Ampelkreuzung Nordwall/ Hartstraße die Straße in Richtung Harttor überqueren. Dabei kollidierte er mit einem PKW, der aus der Hartstraße kommend nach rechts auf den Nordwall abbiegen wollte und dem vorausfahrenden Freund des 17-Jährigen zunächst noch die Vorfahrt gewährte. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Autos - ein schwarzer SUV der Marke Jeep - hielt kurz an und fragte den 17-Jährigen, wie es ihm gehe. Nach einem kurzen Gespräch setzt er seine Fahrt jedoch in Richtung Ostwall fort, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Laut Angaben des Radfahrers trug das Auto ein Kennzeichen mit Münchner Ortskennung. Bei dem Fahrer soll es sich um einen Mann im Alter von 20 bis 30 Jahren gehalten haben, er trug eine Kappe und eine Sonnenbrille. Im Auto befand sich noch eine Beifahrerin im selben Alter. Der Fahrer des Jeep sowie weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

