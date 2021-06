Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Anhänger mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-P 4705 gestohlen

Emmerich (ots)

Zwischen Sonntagabend (30.05.2021), 19:00 Uhr und Montagmorgen (31.05.2021), 05:20 Uhr entwendeten Unbekannte an der Straße Neustadt einen auf Höhe der Hausnummer 9 abgestellten Anhänger der Marke Westfalia mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-P 4705.

Bei dem Anhänger handelt es sich um einen offenen-Kasten in grau-weiß. Der Anhänger war vor dem Diebstahl an einen VW Caddy angehängt, weshalb die Diebe ihn erst vom Fahrzeug abgekoppelt und schließlich an ein anderes Fahrzeug angehängt haben müssen.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen, sowie zum Verbleib des Anhängers nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell