Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

Radfahrer kollidiert mit geparktem Auto

Kleve-Kellen (ots)

Am Montag (31. Mai 2021) ereignete sich auf der Schulstraße ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 13-Jähriger aus Bedburg-Hau schwere Verletzungen zuzog. Der Jugendliche war auf seinem E-Mountainbike mit zügiger Geschwindigkeit in Richtung Kreuzhofstraße unterwegs, als er - vermutlich durch sein klingelndes Handy abgelenkt - mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto kollidierte. Der 13-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer an den Beinen und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. An dem Pedelec und dem geparkten Opel Corsa entstand Sachschaden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell