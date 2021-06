Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Unbekannter Fahrer nach Spiegelunfall gesucht

Geldern-Walbeck (ots)

Am Samstag (29. Mai 2021) gegen 10:30 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer auf der Maasstraße beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand abgestellten Renault Twingo beschädigt. Ein hinter dem Verursacher fahrender Zeuge gibt an, dass es sich im einen kleineren, dunklen Wagen in der Polo- oder Golf-Klasse gehandelt haben soll. Der Fahrer des Wagens sei älter als 80 Jahre gewesen, neben ihm saß offenbar eine ebenfalls lebensältere Beifahrerin. Der Wagen habe ein Klever Kennzeichen mit den Ziffern 40 getragen (KLE-??40). Der Fahrer fuhr jedoch weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er und weitere Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug machen können, wenden sich bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

