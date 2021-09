Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Einbruch in Geschäftshaus++Trickdiebstahl++Unfälle mit E-Scootern++

Oldenburg (ots)

++Einbruch in Geschäftshaus++ Unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Apotheke und eine Physiotherapiepraxis in einem Geschäftshaus in der Nadorster Straße eingebrochen. Es wurde teilweise die Räumlichkeiten durchsucht. Bei dem Einbruch ist ein Sachschaden von 1000 Euro entstanden. Hinweis nimmt die Polizei Oldenburg unter 0441/7904115 entgegen.

++Trickdiebstahl++ Am Freitag, zwischen 12 Uhr und 14 Uhr, kam es in der Hermann-Tempel-Straße in Oldenburg zu einem Trickdiebstahl. Ein unbekannter Täter gab sich an Haustüren als Spendensammler aus. Dabei lenkte er die Bewohnerin eines Hauses ab und entwendete ihre Geldbörse. Der circa 40 bis 45 Jahre alte Mann war von kräftiger Statur und wirkte ungepflegt. Er entfernte sich in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei unter 0441/7904115 entgegen.

++Unfälle mit E-Scootern++ Im Laufe des Wochenendes kam es zu mehreren Verkehrsunfällen mit E-Scootern im Stadtgebiet Oldenburg.

Am Freitag gegen 18.45 Uhr fuhr ein 22-jähriger Mann mit einem E-Scooter entgegen der Fahrtrichtung auf dem Radweg der Straßburger Straße. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden, ordnungsgemäß auf dem Radweg fahrenden, 57-jährigen Mann mit seinem Pedelec. Der Pedelec-Fahrer kam bei dem Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich leicht.

Alleinbeteiligt verunfallte am Samstag Morgen, gegen 09.00 Uhr, eine 32 Jahre alt Frau mit einem E-Scooter am Pferdemarkt. Ursache dürfte ihre Alkoholisierung gewesen sein. Ein Atemalkoholtest wurde von der Frau, welche sich bei dem Unfall verletzt hat, verweigert, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Gegen die Fahrerin des E-Scooters wird wegen Trunkenheit im Verkehr und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Am frühen Sonntag Morgen, gegen 04.40 Uhr, kam es in der Alexanderstraße zu einem Verkehrsunfall. Dort war ein 26-jähriger Mann mit einem E-Scooter in einen Skoda gefahren. Der Fahrer des E-Scooter hat sich zunächst fußläufig von der Unfallstelle entfernt, sich aber später selbst bei der Polizei gemeldet. Dabei wurde festgestellt, dass der 26-jährige unter Alkoholeinfluss stand. Seine Atemalkoholkonzentration betrug 1,42 Promille. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt.

