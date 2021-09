Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizei sucht flüchtigen Unfallverursacher +++

Oldenburg (ots)

Wegen des Verdachts einer Straßenverkehrsgefährdung mit anschließender Unfallflucht hat der Unfalldienst der Polizei am Donnerstag die Ermittlungen aufgenommen. Der Vorfall soll sich um 7.55 Uhr auf der Bahnhofsallee ereignet haben.

Zeugen schilderten der Polizei, dass ein unbekannter Autofahrer mit einem silbernen VW Touran auf der Bahnhofsallee in Richtung Bremer Heerstraße unterwegs gewesen sei. Mit "sehr hoher Geschwindigkeit" soll der Fahrer mindestens 5 bis 6 in gleicher Richtung fahrende Fahrzeuge überholt haben. Während dieses Überholvorgangs sei der Unbekannte mit seinem Touran offenbar zu weit nach links geraten, so dass es zur seitlichen Kollision mit einem dort geparkten Dacia kam. Bei dem Unfall riss der Außenspiegel des Dacia ab.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen VW Touran soll es sich nach Zeugenangaben um ein Fahrzeug mit Oldenburger Kennzeichen gehandelt haben.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0441/790-4116 entgegen genommen. (1136863)

