Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Apen - Zeugenaufruf nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ++

Oldenburg (ots)

Am Mi., 22.09.2021, 13.10 Uhr, kam es in 26689 Apen/OT Augustfehn, Mühlenstraße 16, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem silbernen Ford Fiesta (älteres Modell) und einem auf dem Parkstreifen geparkten silbernen VW Passat. Der Ford Fiesta befuhr die Mühlenstraße aus Richtung Hauptstraße kommend in Richtung Bahnübergang. Beim Vorbeifahren kam es zur seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge. Der linke Außenspiegel des VW Passat wurde dabei beschädigt. Der/die Fahrzeugführer/-in setzte ihre Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfall werden gebeten sich mit der Pst Apen, 04489-935880 oder dem PK Westerstede, 04488 - 8330, in Verbindung zu setzen.

