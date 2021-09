Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrecher treiben auf LaOLa-Gelände ihr Unwesen +++

Oldenburg (ots)

Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in zwei Schausteller-Geschäfte auf dem Gelände des LaOLa-Marktes an der Weser-Ems-Halle eingestiegen. In der Zeit zwischen Montagabend, 18 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, hatten die Täter jeweils die Planen einer Losbude sowie eines Spielgeschäftes zerschnitten und konnten auf diese Weise die Räumlichkeiten betreten. Sie entwendeten Stofftiere und anderes Spielzeug im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Die Diebe konnten mit ihrer Beute unerkannt entkommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden um Hinweise unter der Telefonnummer 0441/790-4115 gebeten. (1130455, 1128640)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell