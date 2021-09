Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Verkehrsunfälle mit mehreren Leichtverletzten ++++

Oldenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Moslestraße wurde am Montag eine 37-jährige Radfahrerin leicht verletzt. Die Oldenburgerin war um 15.40 Uhr auf dem Radweg der Moslestraße in Richtung Heiligengeistwall unterwegs. Zur selben Zeit fuhr der 48-jährige Fahrer eines Linienbusses ebenfalls die Moslestraße entlang.

Als der Busfahrer nach rechts in die Straße Am Stadtmuseum einbog, missachtete er den Vorrang der geradeaus fahrenden Radfahrerin. Die im siebten Monat schwangere Frau stürzte und wurde leicht verletzt. Nach einer Untersuchung im Krankenhaus konnte die 37-Jährige wieder entlassen werden. (1124313)

Ebenfalls um 15.40 Uhr kam es zu einem Unfall an der Ammergaustraße, bei dem ein weiterer Radfahrer leicht verletzt wurde. Der 16-jährige Schüler wollte mit seinem Fahrrad von der Ammergaustraße nach links in den Hochheider Weg einbiegen. Als er sich nach links einordnete, übersah er nach eigener Aussage einen entgegenkommenden Ford, dessen 50-jähriger Fahrer die Ammergaustraße in Richtung Donnerschwee befuhr. Es kam zum Zusammenstoß; der Schüler musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. (1124283)

Um 18.50 Uhr ereignete sich am Dwaschweg ein Auffahrunfall. Kurz vor der Einmündung in den Sprungweg bremste der 61-jährige Fahrer eines VW Lupo sein Fahrzeug ab. Der nachfolgende Autofahrer, ein 23-Jähriger aus Hatten, erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Mazda auf den Lupo auf. Durch den Aufprall geriet der Mazda nach links von der Fahrbahn ab und rutschte eine Böschung hinunter. Der 61-Jährige Fahrer des Lupo erlitt leichte Verletzungen. (1125064)

Zeugen der beschriebenen Unfälle werden gebeten, sich mit dem Unfalldienst der Polizei in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115.

