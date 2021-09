Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Westerstede - Verkehrsunfall mit schwerverletzten Fahrradfahrer++

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, den 19.09.2021 befuhr gegen 12:50 Uhr ein 50jähriger aus der Gemeinde Apen mit seinem Rennrad die Straße Am Kanal in Westerstede, Ortsteil Ihausen, in Richtung Augustfehn, als plötzlich ein 55jähriger Westersteder mit seinem PKW von links von einer Grundstückszufahrt auf die Fahrbahn fuhr. Es kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Der Rennradfahrer erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen.

