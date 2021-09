Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Brandstiftung an Pkw+++

Oldenburg (ots)

+++Brandstiftung an Pkw+++ Am Sonntagmorgen, gegen 02.25 Uhr, stellt die Besatzung eines Rettungswagens beim Durchfahren der Peterstraße in Oldenburg fest, dass ein dort geparkter Pkw Audi brennt. Es wird sofort mit Löscharbeiten begonnen und entsprechend Feuerwehr und Polizei informiert. Offensichtlich wurde ein Fenster des hochwertigen Pkw eingeschlagen und das Feuer im Fahrzeug bewusst gelegt. Der Brand kann schnell gelöscht werden, dennoch entsteht hoher Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an. -1118062-

Hinweise bitte an die Polizei unter Tel.-Nr. 0441/790-4115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell