POL-OL: +++ 18-Jährige wird bei Auffahrunfall im Linienbus verletzt +++

Bei einem Auffahrunfall zwischen zwei Linienbussen ist am vergangenen Montag (13. September 2021) eine 18-jährige Frau leicht verletzt worden.

Die Oldenburgerin schilderte der Polizei im Rahmen der Anzeigenerstattung, dass sie am Montag gegen 15.30 Uhr am ZOB in den Bus der Linie 301 eingestiegen war, um in Richtung Eversten zu fahren. Im Bereich der Bushaltestelle am Lappen sei es kurz darauf zu einem Unfall gekommen, nachdem ein vorausfahrender Bus bremste und der nachfolgende Bus, in dem die 18-Jährige saß, hinten auffuhr. Die Frau erlitt bei der Kollision Verletzungen an den Beinen.

Der Polizei gegenüber gab die 18-Jährige an, dass durch den Zusammenstoß noch mehrere weitere Fahrgäste verletzt worden seien. Unter anderem habe ein Fahrgast Knieverletzungen, ein anderer Verletzungen am Kopf davongetragen. Die Personalien dieser Fahrgäste liegen dem Unfalldienst bislang nicht vor.

Für die weiteren Ermittlungen werden betroffene Fahrgäste gebeten, sich mit dem Unfalldienst der Polizei in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115. (1099198)

