Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Radfahrer bei Unfall verletzt - Polizei sucht unbekannten Autofahrer +++

Oldenburg (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag (9. September 2021) ereignete sich an der Cloppenburger Straße in Höhe der Einmündung in die Sandkruger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem 35-jähriger Fahrradfahrer verletzt worden ist. Der Unfall wurde nachträglich bei der Polizei Wardenburg angezeigt.

Nach den Erkenntnissen der Polizei ereignete sich der Unfall um 7.50 Uhr. Der 35-Jährige war mit seinem Pedelec auf dem Radweg der Cloppenburger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Die Einmündung in die Sandkruger Straße passierte der Wardenburger nach eigenen Angaben bei Grünlicht.

Zeitgleich befuhr der unbekannte Fahrer eines dunklen BMW Kombi die Cloppenburger Straße in derselben Fahrtrichtung und bog nach rechts in die Sandkruger Straße ab. Dabei missachtete er den Vorrang des Radfahrers, wodurch es zur Kollision mit dem Hinterrad des Pedelecs kam. Der 35-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und erlitt mehrere Prellungen und Schürfwunden.

Nachdem der Unfallverursacher kurz angehalten hatte, setzte er seine Fahrt in Richtung Sandkrug fort, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen.

Bei dem unbekannten Autofahrer soll es sich um einen etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann mit südländischer Erscheinung gehandelt haben. Er habe kurze dunkle Haare, die an der Seite anrasiert waren, sowie einen 3-Tage-Bart getragen.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Unfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Unfalldienst in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115. (1082420)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell