Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Apen - Arbeitsunfall nach Gefahrgutunfall ++

Oldenburg (ots)

Am 22.09.2021 um 07:25 Uhr bemerkt ein 52jähriger Mitarbeiter auf dem Betriebsgelände einer in der Tiegelstraße in 26689 Apen OT Augustfehn ansässigen Spedition einen Flüssigkeitsaustritt aus einem dort gelagerten 200 Liter Chemikalienfass. Das Fass ist mit dem Gefahrstoff Benzylidenchlorid gefüllt. Der Gefahrstoff gilt als giftig bei Verschlucken oder Einatmen. Der unmittelbare Gefahrenbereich wird daraufhin umgehend evakuiert. Die Ursache der Beschädigung am Chemikalienfass kann vor Ort nicht geklärt werden. Der 52jährige Entdecker wird mit Atemreizungen -leicht verletzt- vorsorglich per RTW in die Ammerlandklinik verbracht. Eine Gefahrenlage für angrenzende Betriebe und Anwohner konnte seitens der FFW ausgeschlossen werden.

