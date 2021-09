Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Trickdiebstahl in Oldenburg +++

Oldenburg (ots)

Ein Trickdieb hat sich am Montagnachmittag unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnung einer 91-jährigen Oldenburgerin verschafft und mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet.

Der Unbekannte soll den Zeugenangaben zufolge um 17.15 Uhr an der Wohnungstür der Rentnerin an der Bloherfelder Straße geklingelt haben. Als die 91-Jährige dem Mann öffnete, habe er sich als Mitarbeiter der Sparkasse vorgestellt und der Frau erklärt, dass er noch ausstehende Gebühren in Höhe von 120 Euro kassieren müsse. Die Rentnerin händigte dem Mann das Geld aus. In einem unbeobachteten Moment soll sich der Unbekannte noch weitere 400 Euro aus der Geldbörse der 91-Jährigen gegriffen haben.

Anschließend habe der Unbekannte die Wohnung wieder verlassen. Es soll sich nach Zeugenangaben um einen etwa 35-jährigen, 1,85 Meter großen Mann mit normaler Statur und mitteleuropäischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Er habe mittelblonde Haare gehabt und sei mit weißem T-Shirt und blauer Jeans bekleidet gewesen. Der Unbekannte soll hochdeutsch gesprochen haben.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, fremde Menschen in die eigene Wohnung zu lassen. Niemals treiben Mitarbeiter von Geldinstituten in den Wohnungen Ihrer Kunden Gebühren in Form von Bargeld ein. Für Beratungsgespräche, insbesondere auch bei Delikten zum Nachteil älterer Menschen, steht das Präventionsteam der Oldenburger Polizei zur Verfügung. Termine können unter der Telefonnummer 0441/790-4112 oder unter der Mailadresse praevention@pi-ol.polizei.niedersachsen.de vereinbart werden.

