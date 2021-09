Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl - Kreuzfahrt endet in Justizvollzugsanstalt

Kiel (ots)

Am 18.09.2021 gegen 10:15 Uhr wurde ein 56-jähriger Deutscher im Rahmen der Binnengrenzfahndung, bei der Einreise mit dem norwegischen Fährschiff, am Norwegenkai festgestellt. Eine fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Landshut zur Festnahme aufgrund eines Haftbefehls ausgeschrieben war. Der Mann wurde wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gesucht. Er wurde vor Ort verhaftet und mit zur Dienststelle der Bundespolizei genommen. Durch den Bereitschaftsrichter des Amtsgerichtes Kiel wurde Untersuchungshaft angeordnet. Beamte der Bundespolizei brachten den Mann anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

