Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Ohne Ticket und Mund-Nasen-Schutz unterwegs: 25-Jähriger leistet Widerstand

Kiel (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr wurde die Bundespolizei über eine Fahrkartenunregelmäßigkeit im Zug von Flensburg nach Kiel durch die Transportleitung informiert. Zudem verweigere der Mann das Aufsetzen eines Mund-Nasen-Schutzes während der Fahrt. Eine Streife begab sich daraufhin zum planmäßigen Halt des Zuges. Der Zugbegleiter führte die Polizisten zu dem Mann. Da er sich gegenüber den Bundespolizisten vor Ort nicht ausweisen wollte, wurden seine mitgeführten Sachen, zum Auffinden seiner Personalien, durchsucht. Als die Beamten seinen Rucksack ergriffen, riss er diesen an sich und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Er sperrte sich und griff mehrfach nach einem Funkgerät eines Beamten, was dadurch beschädigt wurde. Daraufhin wurde er zu Boden gebracht, gefesselt und mit auf die Dienststelle genommen. Bei der Durchsuchung seiner Sachen konnten die Beamten dann seine Identitätspapiere auffinden. Bei dem 25-jährigen Mann handelt es sich um einen slowakischen Staatsangehörigen. Nach Strafanzeigenaufnahme konnte er die Dienststelle wieder verlassen. Alle eingesetzten Beamten blieben unverletzt und dienstfähig.

