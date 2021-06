Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Vandalen beschädigen Schranken am Parkhaus (27.06.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Schranken eines Parkhauses in der Straße "Romäusring" beschädigt. Die unbekannten Personen rissen eine Schranke des Parkhauses "Theater am Ring" komplett ab und verbogen zwei Andere massiv. Durch die sinnlose Zerstörungswut verursachten die Täter einen Schaden in Höhe von rund 800 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Vandalen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.

