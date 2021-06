Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Verkehrsrowdy mit Audi A3 gefährdet andere Autofahrer

Polizei sucht Zeugen (16.06.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Bereits am Mittwoch, 16. Juni, kam es gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße 33 zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen Autofahrer. Ein unbekannter Audi A 3 Fahrer überholte am Ende der zweispurigen Fahrbahn in Richtung Villingen eine Ford-Fahrerin. Dabei fuhr er über eine Sperrfläche und scherte danach so scharf nach rechts ein, dass die Überholte eine Vollbremsung machen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im weiteren Streckenverlauf, nach der Abzweigung nach Marbach, überholte der Audi trotz Gegenverkehrs einen blauen Ford Fiesta mit Rottweiler (RW-) Kennzeichen. Auch hier scherte er wegen des Gegenverkehrs so knapp ein, dass er den Fahrer des Ford Fiesta zu einer Bremsung nötigte. Die Polizei sucht Zeugen, denen der Audi A 3 durch seine Fahrweise aufgefallen ist. Insbesondere werden die durch den Verkehrsrowdy gefährdeten Insassen des Rottweiler Ford Fiesta gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

