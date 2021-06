Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

Landkreis Konstanz) Zeugen zur Bedrohung gesucht (26.06.2021)

(Radolfzell / Landkreis Konstanz) (ots)

Am Samstag, 23.05 Uhr wurde ein 24-jähriger Mann in der Allweiler Straße/ Bleichwiesenstraße während einem Spaziergang von einem ca. 60-jährigen Mann angesprochen und verbal beleidigt. Anschließend ging der 1,90 m große Täter mit einem Messer auf den Geschädigten zu und drohte ihm, "den Kopf weg zu machen". Der junge Mann konnte sich durch Flucht aus der Gefahrenzone bringen und die Polizei verständigen. Der gesuchte Täter trug zur Tatzeit eine kurze Hose und graues T-Shirt mit Aufschrift. Zeugen sollten sich mit dem Polizeirevier Radolfzell unter Tel.: 07732/950660 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell