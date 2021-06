Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, Lkrs. Rottweil) Kuh auf der Fahrbahn (26.06.2021)

Rottweil (ots)

Zu einem ungewöhnlichen Unfall kam es am Freitagabend gg. 22.50 Uhr auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Oberndorf. Die 29-jährige Fahrerin eines Daimler-Benz E350 kollidierte mit einem Jungbullen, der sich auf die Autobahn verirrt hatte. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 3000 Euro, über Verletzungen bei dem Tier ist nichts bekannt. Zuvor waren bereits mehrere Anrufe von Verkehrsteilnehmern eingegangen, die die Kuh auf der Fahrbahn gesehen hatten. Diese gelangte offensichtlich im Bereich der Rastanlage Neckarburg-Ost auf die Autobahn und lief entgegen der Fahrtrichtung in Richtung AS Rottweil, wo es zu dem Unfall kam. Die Kuh ließ sich von dem Zusammenstoß nicht beirren und lief weiter auf der Autobahn in Richtung Rottweil. Durch die eingesetzten Streifen wurde daraufhin ein künstlicher Stau erzeugt, so dass eine weitere Gefährdung des Verkehrs verhindert werden konnte. Die Kuh wurde durch die Polizeibeamten zurück in Richtung Rastanlage und von dort auf einen Gemeindeverbindungsweg getrieben. Sie lief in einen angrenzenden Wald und verschwand im Dickicht. Die Herkunft des Jungbullen ist derzeit noch nicht geklärt, eventuell war er aus einem Tiertransporter ausgebüxt. Hinweise zum Besitzer des Tieres werden vom Autobahnpolizeirevier Zimmern ob Rottweil unter Telefon 0741 34879-0 entgegengenommen.

