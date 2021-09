Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede/Ocholt: Firmeneinbruch +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum 29.09.2021 haben bislang unbekannte Täter einen Einbruch in die Räumlichkeiten einer Firma für Nutzfahrzeuge und Landmaschinen in Ocholt verübt. Auf der Rückseite des Gebäudes schlugen die Täter zunächst eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt in die Räume. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten diverse (Spezial-) Werkzeuge. Der Schaden wird auf mehr als 20.000 Euro beziffert. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede (04488/833-115) zu melden. (1163585)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell