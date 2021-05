Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Reifen platt gestochen

Bad Dürkheim (ots)

Im Zeitraum vom 23.05.2021 ca. 14:00 Uhr bis zum 24.05.2021 12:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung eines auf dem Wanderparkplatz "Saupferch" abgestellten PKWs einer 32-Jährigen aus dem Landkreis Bad Dürkheim. An dem schwarzen Hyundai i30 wurden demnach die beiden Reifen auf der Fahrerseite zerstochen. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim erbittet Zeugenhinweise unter Tel. 06322-9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

