Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zwei jugendliche Fahrraddiebe erwischt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 26.05.2021 gegen 02:00 Uhr wurden zwei Jugendliche in der Martin-Luther-Straße kontrolliert, die mit Fahrrädern ohne Beleuchtung unterwegs waren. Hierbei wurde festgestellt, dass die Fahrräder am Bahnhof Böbig in Neustadt gerade erst gestohlen wurden. Zudem wurde festgestellt, dass einer der Beiden zur Fahndung ausgeschrieben war, da er vermisst wurde. Die Jugendlichen wurden den Erziehungsberechtigten überstellt. Bei den Fahrrädern handelt es sich um folgende Marken: 1. Herrenrad Mountainbike Corratec, Farbe rot-gelb. 2. Herrenrad Mountainbike Katarga, Farbe schwarz mit roter Schrift. Die Räder können mit Eigentumsnachweis bei der PI Neustadt abgeholt werden.

