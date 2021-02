Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winnenden: Brandalarm im Rathaus

Aalen (ots)

Aufgrund eines Brandalarms rückte die Feuerwehr Winnenden am Donnerstagnachmittag mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften zum Rathaus aus. Vor Ort konnte die Feuerwehr letztlich schnell Entwarnung geben - ein Riss in der Heizleitung im Lüftungsraum in der Tiefgarage hatte den Alarm ausgelöst. An der Heizleitung entstand geringer Schaden, verletzt wurde niemand.

