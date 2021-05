Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen am Pfingstmontag

Wachenheim (ots)

Am 24.05.2021 führten Kräfte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Wachenheim an zwei Stellen, bei welchen jeweils auch vorliegende Bürgerbeschwerden einen Hintergrund bildeten, Verkehrskontrollen durch. Im Rahmen der ersten Kontrollstelle zur Mittagszeit in der Raiffeisenstraße konnten trotz eines hohen Verkehrsaufkommens keine Verstöße, insbesondere keine Geschwindigkeitsverstöße, festgestellt werden. Auch an der zweiten Kontrollstelle im Bereich der Waldstraße in Wachenheim konnten bei ebenfalls sehr hohem Verkehrsaufkommen keine Verstöße festgestellt werden. Alle im Rahmen der Kontrollstellen kontrollierten Fahrzeugführer verhielten sich vorbildlich - die mitgeführten Fahrzeuge wiesen keine Besonderheiten auf.

