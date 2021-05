Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zwei Fahrzeuge beschädigt

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Zeit von 23.05.2021 22:00 Uhr bis 24.05.2021 12:00 Uhr wurden zwei Fahrzeuge auf einem Parkplatz in der Eckstraße in Neustadt von bislang unbekannten Personen beschädigt. An einem Mitsubishi wurde eine Delle in die Fahrertür getreten. Der Sachschaden wird mit ca. 600 Euro angegeben. Fußabdrücke und Kratzer hinterließen die Täter an einem Citroen. Die Höhe des Schadens ist hier noch nicht bekannt. In der Nacht sollen sich mehrere Jugendliche auf dem Parkplatz aufgehalten haben, zwei davon (möglicherweise Zeugen) werden wie folgt beschrieben: 1. Person: männlich, blondes lockiges Haar, ca. 190cm groß 2. Person: männlich, glatte kurze Haare, ca. 190cm groß, Cargo-Hose, dunkelbraune Jacke. Zeugen können sich bei der Polizei Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell