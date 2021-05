Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Illegale Müllentsorgung im Wald

Bad Dürkheim (ots)

Am 24.05.2021 gegen 19:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Bad Dürkheim mitgeteilt, dass im Bereich des Waldgebietes Weilach in Bad Dürkheim eine größere Menge Bauschutt unerlaubt entsorgt worden sei. Vor Ort musste festgestellt werden, dass am Rand eines Waldweges, ca. 750m hinter dem Schlagbaum, durch derzeit unbekannte Personen auf einer Fläche von ca. 8qm Bauschutt abgeladen und damit illegal entsorgt worden war. Aufgrund der Menge des Abfalls ist davon auszugehen, dass der Transport mittels eines Anhängers oder Transporters stattgefunden haben muss. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim frägt daher: wer kann sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt gegeben?

Zeugenhinweise werden erbeten unter Tel. 06322-963-0 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

