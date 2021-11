Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Unfall mit nicht zugelassenem Pkw

Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Kennzeichen gestohlen

Heek (ots)

Am Freitagabend verlor ein 20 Jahre alter Autofahrer aus Rees gegen 22.40 Uhr auf der Wittenbergstraße die Kontrolle über seinen Pkw und geriet schließlich in den Straßengraben. Er und seine beiden Beifahrer blieben unverletzt. Der 20-Jährige räumte ein, keine Fahrerlaubnis zu besitzen und an dem Pkw gestohlene Kennzeichen angebracht zu haben, um die Zulassung des Fahrzeugs vorzutäuschen. Die Kennzeichen hatte er in Bocholt gestohlen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

