Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Sonne blendet Autofahrer

Unfall (02.09.2021)

Donaueschingen (ots)

Weil ihn die Sonne blendete, hat ein Autofahrer am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf der Straße "Hindenburgring" einen Unfall verursacht. Ein 28-jähriger BMW-Fahrer reagierte wegen der ihn blendenden Sonne zu spät, als ein vor ihm fahrender 29-Jähriger mit einem Mitsubishi abbremste. Der BMW prallte auf den Mitsubishi und schob diesen noch auf einen BMW 225 einer 33-Jährigen. An den drei Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 9.000 Euro, Verletzte gab es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell