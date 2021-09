Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen /Schwarzwald-Baar-Kreis) Kriminelle mit Betrugsmasche "Falsche Polizisten" am Telefon (02.09.2021)

Donaueschingen (ots)

Bei mehreren Personen haben Kriminelle mit der Betrugsmasche "Falsche Polizisten" am Donnerstag versucht, zum Erfolg zu kommen. Die Täter riefen bei, zumeist älteren, Personen an und gaben sich als "Polizeibeamte" aus. In keinem Fall gelang es den Betrügern, ihre vermeintlichen Opfer zu verhängnisvollen Schritten zu verleiten. Alle Angerufenen erkannten die Betrugsmasche und beendeten die Telefonate, ohne dass es zu Vermögensschäden kam. Hinweise und Verhaltenstipps zu diesem und anderen Betrugsphänomenen, wie zum Beispiel den "Enkeltrick", finden sich auf den Seiten der polizeilichen Prävention unter www.polizei-beratung.de.

