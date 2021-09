Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkrs. KN) Pedelec-Fahrer prallt gegen Ford

An der Einmündung der Eigeltinger Straße in die Hauptstrasse ist es am Donnerstagabend gegen 18 Uhr zu einem Unfall mit einem Pedelec-Fahrer gekommen. Der 71-jährige auf dem Elektrorad prallte dort gegen einen Ford eines 36-Jährigen, der auf der Vorfahrtsstraße unterwegs war. Bei dem Unfall wurde der E-Biker leicht verletzt. Am Ford entstand geringer Schaden am Kotflügel und der Motorhaube. Der Radler wurde von der Polizei belehrt.

