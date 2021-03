Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ermittlungsergebnisse nach Brand eines Mehrfamilienhauses

Finnentrop (ots)

Zum einem Brand eines Mehrfamilienhauses kam es am vergangenen Donnerstag (25. März) gegen 19.10 Uhr in der Lennestraße. Hier hatten Zeugen in einer Dachgeschosswohnung ein offenes Feuer entdeckt und die Feuerwehr informiert. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei Olpe und einem hinzugezogenen Brandsachverständigen ist entweder von einem technischen Defekt oder einer fahrlässigen Inbrandsetzung auszugehen. Hinweise auf eine vorsätzliche Tat ergaben sich nicht. Der Sachschaden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich.

