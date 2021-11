Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Biemenhorst - Anhänger in Graben gestoßen

Bocholt (ots)

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Bocholt-Biemenhorst einen Anhänger. Die Täter stießen das Fahrzeug an der Straße Töppingsesch in einen Straßengraben, wo es auf einem Weidezaun zum Liegen kam. Der Tatort liegt in unmittelbarer Nähe zum Eingang einer Kleingartenanlage. Der Sachschaden liegt circa bei 600 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

