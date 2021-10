Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Landkreis Schaumburg: Polizei warnt vor Taschendieben

Nienburg (ots)

(Haa) In der vergangenen Woche kam es im Landkreis Schaumburg zu mehreren Fällen von Taschendiebstahl. Am Montag, den 25.10.2021, kam es in Rinteln zu einer Straftat, bei der einer 54-jährigen Frau in einem Supermarkt in der Braasstraße die Geldbörse aus der äußeren Jackentasche entwendet wurde. Die Rintelnerin hatte ihre Aufmerksamkeit für einen Moment auf ihren Einkaufszettel gerichtet, als sie kurze Zeit später den Verlust ihres Portemonnaies bemerkte.

Am Mittwoch, den 27.10.2021, ereignete sich eine ähnliche Tat in einem Lebensmitteldiscounter in der Jahnstraße in Stadthagen. Eine 82-jährige Seniorin hatte dort am Vormittag ihre Einkäufe erledigt. Ihre Geldbörse befand sich in ihrer Handtasche, die sie über der Schulter getragen hatte. Vermutlich nutzte der unbekannte Täter einen Moment der Unaufmerksamkeit und die Tatsache, dass die Tasche nur mit einem Magnetknopf gesichert war, um die Börse zu entwenden.

In beiden Fällen erstatteten die geschädigten Frauen Anzeige bei der Polizei. Diese nahm die Ermittlungen wegen Diebstahls auf.

"In dem Fall aus Rinteln ereignete sich im Anschluss an den Diebstahl eine sogenannte Verwertungstat. Das bedeutet, dass der oder die unbekannten Täter nach der Tat unautorisierte Abbuchungen von dem Konto der Geschädigten vorgenommen haben.", erläutert Julia Haase, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg. "Dadurch entstand der Dame ein zusätzlicher Schaden im unteren vierstelligen Bereich."

Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg möchte aufgrund der Aktualität des Themas die Bürgerinnen und Bürger dahingehend sensibilisieren, dass

- Wertsachen nicht nach oben in die Einkaufstasche, den Einkaufskorb oder den Einkaufwagen gelegt werden, sondern möglichst körpernah, beispielsweise in der Innentasche einer Jacke, aufbewahrt werden sollten - EC-Karten und die dazugehörige PIN nicht zusammen in der Geldbörse oder der Handtasche aufbewahrt werden sollten - Geld, Kreditkarten oder andere Wertsachen nicht in den Außentaschen der Jacke verwahrt werden sollten - Taschen möglichst durch einen Reißverschluss verschlossen und damit vor direktem Zugriff geschützt sein sollten

