Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Autokennzeichen gestohlen

Bückeburg (ots)

(ma)

Im Verlauf des Donnerstags wurden von einem am Bahnhof Bückeburg geparkten Pkw beide Kennzeichen durch unbekannte Täter abgebaut und entwendet.

Die geschädigte Bückeburgerin wurde noch am selben Tag von der Polizei Bückeburg informiert, dass ihre Kennzeichen in Rinteln, hängend in einem Baum, aufgefunden wurden.

