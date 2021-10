Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kinderwagen fliegt bei Unfall durch die Luft

Rinteln (ots)

(swe). Am Donnerstag Abend gegen 17.30 Uhr befährt ein 74-jähriger Mann aus Rinteln mit seinem Pkw die Hartler Straße von der Innenstadt kommend in Richtung Doktorsee. Im Verlauf der Linkskurve im Bereich der Schrebergärten kommt der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort steht eine 50-jährige Frau mit ihrer 25-jährigen Tochter und dem im Kinderwagen befindlichen eineinhalbjährigen Enkel. Der Pkw erfasst den Kinderwagen und schleudert ihn mehrere Meter weit durch die Luft, bis er im Grün zum Liegen kommt. Das Kleinkind ist im Kinderwagen angeschnallt und wird durch den Zusammenstoß augenscheinlich nicht verletzt. Zur Vorsorge bringen die Eltern das Kind ins Klinikum. Der Pkw Fahrer wird ebenfalls nicht verletzt. Er steht jedoch unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken und ihm wird eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wird beschlagnahmt. Am Pkw entsteht Sachschaden von geschätzt 500 Euro. Warum der Pkw in der Kurve von der Fahrbahn abkam, wird noch ermittelt. Ein Grund könnte die tiefstehende Sonne und die dadurch auftretende Blendung in Verbindung mit der starken alkoholischen Beeinträchtigung gewesen sein.

