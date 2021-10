Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gemeinsame Pressemeldung der StA Bückeburg und der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg: Lüdersfeld: 68-jährige Frau kommt bei dem Brand in einem Einfamilienhaus ums Leben

Nienburg (ots)

(Haa) Am Mittwoch, den 27.10.2021, kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Feuer in einem Wohnhaus in Lüdersfeld. Ein Anwohner meldete der Feuerwehr gegen 12:30 Uhr eine Rauchentwicklung aus einem Einfamilienhaus in der Straße Niedernholz. Bei Eintreffen konnten die Feuerwehrleute keine offenen Flammen mehr feststellen. Der 80-jährige Bewohner des Hauses hatte das in der Küche ausgebrochene Feuer mit eigenen Mitteln löschen können. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu und musste medizinisch betreut werden. Für seine 68-jährige Frau kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie konnte von den Einsatzkräften nur noch tot aus dem Haus geborgen werden. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an. Derzeit gehen die Ermittler jedoch von einem tragischen Unglücksfall aus.

