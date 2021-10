Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ladendiebstahl

Hespe/Nienstädt (ots)

(ma)

Mit einem vollbepackten Einkaufswagen, in dem mehrere Kartons aufgestapelt waren, verließ am Mittwoch gg. 13.50 Uhr ein männlicher Ladendieb den Supermarkt an der Hesper Straße in Hespe, wobei ein Mittäter hilfreich die Tür des Marktes offenhielt.

Die gestohlene Ware wurde nach Zeugenangaben in einen roten Pkw Ford Focus mit Klever Zulassungskennzeichen geladen, mit dem die Täter in unbekannte Richtung flüchteten. Eine Zeugin konnte mit ihrem Mobiltelefon Fotos vom Fluchtfahrzeug und den Tätern machen.

Eine Fahndung nach dem Pkw Ford verlief ergebnislos. Der Kriminalermittlungsdienst wird Ermittlungen gegen den Fahrzeugnutzer über die Polizei Kleve vornehmen.

Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Es wird vermutet, dass die Täter mehrere Hochdruckreiniger stahlen.

