Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Senioren im Supermarkt bestohlen

Obernkirchen (ots)

(ma)

Wiederholt kam es in dem Supermarkt an der Vehlener Straße in Obernkirchen zu zwei Diebstählen von Portemonnaies. Am Montag gg. 10.15 Uhr gelang es einem Täter die Geldbörse aus einem Rucksack zu stehlen, den eine 74jährige Obernkirchenerin auf dem Rücken trug. An der Kasse bemerkte die Bestohlene, dass ein Außenseitenfach an dem Rucksack geöffnet war und daraus die Geldbörse mit Bargeld und Ausweispapieren gestohlen wurde.

Im selben Supermarkt wiederholte sich eine gleichgelagerte Diebstahlstat am Dienstag gg. 12.30 Uhr. Einem Rentnerehepaar wurde das Portemonnaie aus einer schwarzen Umhängetasche gestohlen, die im Einkaufswagen stand. Den Rentnern aus Nienstädt wurden mit dem Portemonnaie zwei EC-Karten, Bargeld und Ausweiskarten gestohlen.

