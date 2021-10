Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Dieseldiebstahl

Obernkirchen (ots)

(ma)

In der Obernkirchener Hoffmannstraße ist von Montag auf Dienstag aus einem dort abgestellten Pkw VW Passat ca. 30 Liter Dieselkraftstoff entwendet worden. Der Dieseldiebstahl wurde vom Fahrzeugnutzer am Dienstag gg. 11.30 Uhr bemerkt, weil die Tankklappe geöffnet war und am Tankstutzen herunterhing.

