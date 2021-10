Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Obernkirchen (ots)

(ma)

Die Polizeistation Obernkirchen sucht mögliche Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Dienstag von 09.30 bis 11.00 Uhr zugetragen hat. Auf einem Parkplatz an der Bergamtstraße stellte ein Obernkirchener seinen Pkw Renault, Typ Captur, ab. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug stellte der Fahrzeugnutzer fest, dass in der Zwischenzeit ein anderer Pkw-Fahrer seinen Pkw Renault an der hinteren rechten Tür bzw. Radkasten beschädigt hat. Die aufnehmenden Beamten stellten an dem geschädigten Fahrzeug fremden weißen Lackaufrieb fest.

Die Polizeistation Obernkirchen nimmt Hinweise zum Unfallverursacher unter der Tel.-Nr.: 05724-95 88 60, entgegen.

