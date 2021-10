Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gefährdung des Straßenverkehrs vor den Augen der Polizei/ weitere Zeugen gesucht

Bücken (ots)

(opp) Am Montag, den 25.10.2021, führten Beamte des Polizeikommissariates Hoya mobile Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Bereich der Samtgemeinde Hoya durch. Zu diesem Zweck postierten sich zwei Beamte in einem zivilen Funkstreifenwagen in Schweringen im Bereich der dortigen Landesstraße 351. Kurz nach 17:00 Uhr passierte ein schwarzer VW Golf die Beamten in Fahrtrichtung Hoya, die feststellten, dass der Fahrzeugführer während der Fahrt ein Mobiltelefon bediente. Ein Anhalteversuch des mit mehreren Personen besetzten VW Golfs, noch in Schweringen, misslang allerdings aufgrund der nun überhöhten Geschwindigkeit, sodass die Kontrolle in Bücken durchgeführt werden sollte. Kurz vor dem Ortseingang der Ortschaft Bücken schließt der Fahrzeugführer des VW Golfs mit hoher Geschwindigkeit auf drei vorausfahrende Pkw auf und setzt trotz Gegenverkehrs zum Überholvorgang an. Ein silberfarbener Kombi mit Nienburger Kennzeichen musste abbremsen um einen frontalen Zusammenstoß zu verhindern. Der VW Golf seinerseits drängte sich derweil zwischen die Pkw, welche er zuvor habe überholen wollen, sodass der hintere Pkw erheblich abbremsen musste um nicht auf den VW Golf aufzufahren. Im weiteren Verlauf konnte der VW Golf durch die eingesetzten Beamten nur unter Zuhilfenahme des Blaulichtes und Martinshornes zum Anhalten gebracht werden. Auf den 20jährigen Fahrzeugführer, wohnhaft in der Samtgemeinde Marklohe, kommt nun ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs durch grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Überholen zu. Die Beamten des Polizeikommissariates Hoya bitten weitere Zeugen, insbesondere den Fahrzeugführer des silbernen Kombis, sich unter der Telefonnummer 04251/934640 zu melden.

