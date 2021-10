Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Radfahrer verletzt

Verursacher flüchtig

Stadthagen (ots)

Bereits am 29.09.21, gegen 16.20 Uhr, kam es in Stadthagen, Jahnstraße / Enzer Straße, zu einem Verkehrsunfall, wobei ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der Fahrradfahrer befuhr die Jahnstraße in Richtung Breslauer Straße, als ein weißer Kleintransporter so dicht vor ihm nach rechts in die Enzer Straße abbog, dass er abbremsen musste um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dadurch kam er auf regennasser Fahrbahn zu Fall und verletzte sich leicht. Der Verursacher entfernte sich auf der Enzer Straße stadteinwärts, ohne sich um den verunfallten Radfahrer zu kümmern, in Richtung Festplatz. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich unter Tel. 05721 / 40040 beim Polizeikommissariat Stadthagen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell